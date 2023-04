LIVE Paolini-Schmiedlova 1-6 6-4 | Italia-Slovacchia 2-0 BJKC in DIRETTA | l’azzurra porta il match al terzo set

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 SECONDO SET! Gran risposta di rovescio del, andiamo al! 15-40 DUE SET POINT. Aggressiva Jasmine sulla seconda dell’avversaria, che manda out il dritto. 15-30 ACE della slovacca, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Doppio fallo, il secondo. 0-15 Gran risposta e chiusura con il dritto inside in di Jasmine. 5-4 Game. Continua a martellare con il rovescio la toscana, che chiude questo delicato gioco trovando un nuovo vincente. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel set. AD-40 Con coraggiospinge ancora perfettamente con il rovescio incrociato. 40-40 Nuovo errore con il dritto in uscita dal servizio ...