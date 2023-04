LIVE Paolini-Schmiedlova 1-6 6-4 3-2 | Italia-Slovacchia 2-0 BJKC in DIRETTA | controbreak della slovacca

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3affossa il rovescio in uscita dal servizio. Dal possibile doppio break di vantaggio, bisogna nuovamente ricompattarsi. 30-40 Se ne va il rovescio di. 15-40 Due palle del. Che errore di Jasmine, che manda lungo lo schiaffo al volo di dritto a campo aperto. 15-30 Risposta aggressiva con il dritto. 15-15 Rovescio lungolinea splendido di, che chiude poi con il dritto in contropiede. 15-0 Servizio e dritto lungolinea a segno per l’azzurra. 1-3 Game. Passante di dritto vincente, che cancella ...