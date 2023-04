LIVE Paolini-Schmiedlova 1-6 3-2 | Italia-Slovacchia 2-0 BJKC in DIRETTA | l’azzurra resta avanti nel secondo set

Leggi su oasport

30-0 Molto bene Jasmine, che gioca un gran dritto incrociato in uscita dal servizio. 15-0 Accorcia, ma per fortuna è lungo il rovescio della sua avversaria. 3-3 GameACE della numero 96 WTA, che troppo facilmente fa suo questo sesto gioco. 40-0 Servizio vincente della slovacca. 30-0 A metà rete la risposta di dritto di. 15-0 Ottimo dritto in lungolinea di. 3-2 Game. Con il suo primo ACE Jasmine tiene agevolmente la battuta riportandosi al comando nelset. 40-15 Lungo questo dritto in corsa del. 40-0 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio di Jasmine. 30-0 A metà rete il rovescio della slovacca. 15-0 ...