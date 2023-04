LIVE Paolini-Schmiedlova 1-2 | Italia-Slovacchia 2-0 BJKC in DIRETTA | prime fasi del match

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15perde le misure del dritto in lungolinea. 15-0 Di pochissimo in corridoio l’accelerazione di dritto della slovacca. 2-1 Game. Decolla la risposta di dritto di, si chiude così il terzo gioco. 40-15 Brava l’azzurra a difendersi e capovolgere l’inerzia del punto con il dritto carico. 40-0 Di un soffio lungo il passante di rovescio della toscana. 30-0 ACE, il primo dell’incontro. 15-0 Scambio durissimo chiuso dall’errore di Jasmine con il dritto. 1-1 Game. Scappa via la risposta della slovacca, che torna al servizio. 40-0 Si ferma sul nastro il rovescio di. 30-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurra. 15-0 Prima esterna vincente di ...