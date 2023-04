LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: subito Paltrinieri a caccia del pass mondiale (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.20: Nei 200 misti uomini Alberto Razzetti, convincente nei 200 farfalla, cercherà di strappare il pass per i Mondiali anche nella seconda gara di riferimento. 18.18: Sara Franceschi vuole concedere il bis nei 200 misti donne dove non troverà come avversaria più agguerrita una Ilaria Cusinato che ha rinunciato alla finale 18.16: Si parte con gli 800 stile libero uomini e con il tentativo di qualificazione di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Fukuoka 18.13: Nel 2023 l’unico grande appuntamento estivo sarà il mondiale di Fukuoka che farà da trampolino di lancio verso un 2024 da vivere tutto d’un fiato con Mondiali, Europei e Giochi Olimpici in rapida sequenza. Nell’appuntamento riccionese, oggi al giro di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.20: Nei 200 misti uomini Alberto Razzetti, convincente nei 200 farfalla, cercherà di strappare ilper i Mondiali anche nella seconda gara di riferimento. 18.18: Sara Franceschi vuole concedere il bis nei 200 misti donne dove non troverà come avversaria più agguerrita una Ilaria Cusinato che ha rinunciato alla finale 18.16: Si parte con gli 800 stile libero uomini e con il tentativo di qualificazione di Gregorioai Mondiali di Fukuoka 18.13: Nell’unico grande appuntamento estivo sarà ildi Fukuoka che farà da trampolino di lancio verso un 2024 da vivere tutto d’un fiato con Mondiali, Europei e Giochi Olimpici in rapida sequenza. Nell’appuntamento riccionese, oggi al giro di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl - OA Sport… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri a caccia del pass per Fukuoka - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - azzurraskye : @TeresaB33919297 In Tv credo di no purtroppo, solitamente i Campionati italiani di società FINP vengono trasmessi s… -