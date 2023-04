LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Record italiano di Sara Franceschi nei 200 misti! Quadarella ok! Paltrinieri e Miressi: niente pass iridato (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.45: Giornata deludente, questa terza degli Assoluti di Riccione. Si attendevano gli squilli di Gregorio Paltrinieri e Alessandro Miressi in particolare ma non sono arrivati. Sara Franceschi ha strabiliato con il nuovo Record italiano dei 200 misti e sta crescendo progressivamente, conferma per Simona Quadarella che, dopo il pass sugli 800, si prende anche la qualificazione mondiale sui 1500 19.41: SIMONA Quadarella! La mezzofondista romana trionfa nei 1500 e strappa il pass mondiale anche per i 1500 stile libero con il tempo di 15’53?29, secondo posto per Taddeucci con 16’14?09, terza Sinisi con 16’26?84 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.45: Giornata deludente, questa terza degli Assoluti di Riccione. Si attendevano gli squilli di Gregorioe Alessandroin particolare ma non sono arrivati.ha strabiliato con il nuovodei 200 misti e sta crescendo progressivamente, conferma per Simonache, dopo ilsugli 800, si prende anche la qualificazione mondiale sui 1500 19.41: SIMONA! La mezzofondista romana trionfa nei 1500 e strappa ilmondiale anche per i 1500 stile libero con il tempo di 15’53?29, secondo posto per Taddeucci con 16’14?09, terza Sinisi con 16’26?84 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnfantProdige : @Pierre8244309 @Nicola89144151 Tempo troppo alto - PressReview99 : LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl - OA Sport… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri a caccia del pass per Fukuoka - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - azzurraskye : @TeresaB33919297 In Tv credo di no purtroppo, solitamente i Campionati italiani di società FINP vengono trasmessi s… -