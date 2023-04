LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Razzetti e Franceschi in finale nei 200 misti Di Pietro out nei 100 sl

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09: Alessandro Ragaini con 50?51 vince la terza batteria dei 100 stile 11.08: Christian Bacico con 52?08 si impone nella seconda batteria 11.07: Francesco Ceolin con 52?20 vince la prima batteria dei 100 stile 11.05: Ilaria Cusinato rinuncia alladei 200, entra Carlotta Toni 11.04: Queste le qualificate alladei 100 sl: Tarantino, Menicucci, Morini, D’Innocenzo, Biagioli, Scotto di Carlo, Cocconcelli, Curtis. Nono posto per Silvia Diche è fuori dalla11.03: Miglior tempo per Chiara Tarantino che vince la ottava batteria con. 55?14 11.02: Paola Biagioli si aggiudica la settima batteria con 55?45 precedendo Silvia Dicon 55?86 11.00: Emma Virginia Menicucci vince la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri a caccia del pass per Fukuoka - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - azzurraskye : @TeresaB33919297 In Tv credo di no purtroppo, solitamente i Campionati italiani di società FINP vengono trasmessi s… -

COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ______________...SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Programma sabato 15 aprile Assoluti Riccione ...... Lorenzo Leonarduzzi, Dario Nicoli ore 03:30: C.ti Assoluti primaverili Batterie 3a giornata (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08: Damien Joly vince la prima serie degli 800 stile con il crono di 7’5585. Primo posto fra gli azzurri per Andrea Manzi con 8’0269 10.00: Al via la pri ...La diretta testuale della terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto: gli aggiornamenti live di sabato 15 aprile ...