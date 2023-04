LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c’è Paltrinieri negli 800 sl, attesa per i 100 sl (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Si rivedrà all’opera anche Simona Quadarella nei 1500 stile libero, dopo avere già strappato il pass mondiale negli 800. 9.55: Grande gara, invece, quella dei 100 stile libero maschili con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri, non al meglio della condizione, con qualche outsider come Deplano. 9.53: Ricambio generazionale in arrivo nella velocità nello stile libero azzurro con Silvia Di Pietro grande favorita, ma con qualche alternativa a partire da Cocconcelli, fino ad arrivare a Tarantino e alle giovanissime Curtis e Biagiotti. 9.51: Nei 200 misti uomini Alberto Razzetti, convincente nei 200 farfalla, cercherà di strappare il pass per i Mondiali anche nella seconda gare di riferimento. 9.49: Sara Franceschi vuole concedere il bis nei 200 misti donne dove troverà ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.57: Si rivedrà all’opera anche Simona Quadarella nei 1500 stile libero, dopo avere già strappato il pass mondiale800. 9.55: Grande gara, invece, quella dei 100 stile libero maschili con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri, non al meglio della condizione, con qualche outsider come Deplano. 9.53: Ricambio generazionale in arrivo nella velocità nello stile libero azzurro con Silvia Di Pietro grande favorita, ma con qualche alternativa a partire da Cocconcelli, fino ad arrivare a Tarantino e alle giovanissime Curtis e Biagiotti. 9.51: Nei 200 misti uomini Alberto Razzetti, convincente nei 200 farfalla, cercherà di strappare il pass per i Mondiali anche nella seconda gare di riferimento. 9.49: Sara Franceschi vuole concedere il bis nei 200 misti donne dove troverà ancora ...

