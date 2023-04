LIVE Napoli-Verona | Probabili formazioni e diretta streaming

(Di sabato 15 aprile 2023), tutto sull’anticipo di serie a al Maradona.della partita che segna il ritorno in campo dii Osimhen. Ilsi prepara a una sfida cruciale contro ilnella giornata del 18 aprile, mentre si avvicina anche l’importante gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League contro il Milan. Nonostante la testa degli azzurri sia già proiettata verso la competizione europea, una vittoria contro ilpotrebbe portare il club più vicino alla conquista del tanto ambito Scudetto. Il match di andata tra le due squadre, valido per la prima giornata di Serie A, ha visto ilprevalere con un netto 2-5 al Bentegodi, dimostrando tutte le sue potenzialità. ...

Il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e Verona si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria nell'andata dei quarti di finale della Champions League contro ildi Luciano Spalletti, decisiva la rete di Bennacer, nell'ultimo ...Il sabato della 30ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Milan . I rossoneri sono reduci da un pareggio con l'Empoli in campionato e dalla vittoria contro ilnell'andata dei quarti di Champions League. Pioli è a caccia di punti importanti per la classifica, prima di tornare a pensare alla squadra di Spalletti con la decisiva sfida di ritorno al ...

LIVE - Napoli-Verona, pre-partita: verso 6 cambi, attesa per le scelte ufficiali Tutto Napoli

La seconda partita del sabato, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la capolista Napoli e il Verona ...Cresce l'attesa tra i tifosi azzurri per la sfida casalinga contro i gialloblù che potrebbe avvinare ancora di più lo scudetto ...