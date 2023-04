LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: poker Ducati nella FP, a breve le qualifiche! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Di seguito la top10 della terza e ultima sessione di prove libere della MotoGP in Texas: 1 1 F. BAGNAIA 2:03.295 2 73 A. MARQUEZ +0.085 3 10 L. MARINI +0.239 4 89 J. MARTIN +0.313 5 20 F. QUARTARARO +0.367 6 72 M. BEZZECCHI +0.384 7 5 J. ZARCO +0.414 8 41 A. ESPARGARO +0.435 9 49 F. DI GIANNANTONIO +0.491 10 33 B. BINDER +0.542 17.42 Quartararo fa un piccolo passo avanti con un notevole 2’03?6 all’ultimo tentativo utile e supera Bezzecchi in quinta posizione, negando il pokerissimo Ducati in FP. 17.40 Tempo scaduto e ultimo giro della sessione. Marini sfrutta il riferimento visivo in pista di Quartararo e si migliora ulteriormente con il terzo tempo in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 Di seguito la top10 della terza e ultima sessione di prove libere dellain Texas: 1 1 F. BAGNAIA 2:03.295 2 73 A. MARQUEZ +0.085 3 10 L. MARINI +0.239 4 89 J. MARTIN +0.313 5 20 F. QUARTARARO +0.367 6 72 M. BEZZECCHI +0.384 7 5 J. ZARCO +0.414 8 41 A. ESPARGARO +0.435 9 49 F. DI GIANNANTONIO +0.491 10 33 B. BINDER +0.542 17.42 Quartararo fa un piccolo passo avanti con un notevole 2’03?6 all’ultimo tentativo utile e supera Bezzecchi in quinta posizione, negando ilissimoin FP. 17.40 Tempo scaduto e ultimo giro della sessione. Marini sfrutta il riferimento visivo in pista di Quartararo e si migliora ulteriormente con il terzo tempo in ...

