LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Bagnaia e Marini in prima fila! Sprint Race alle 22.00 italiane (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.27 Si deve accontentare della 14a posizione in griglia Franco Morbidelli (Yamaha Factory), mentre è 16° Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini). Più indietro, nella 18a casella, Michele Pirro (Ducati Factory) che, in questo fine settimana, sostituisce l’infortunato Enea Bastianini, vincitore della gara di un anno fa. 21.24 Decime e undicesime le KTM di Jack Miller e Brad Binder distanti, rispettivamente, 1.192 e 1.215, mentre è solo 12° lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.400 dopo ben due cadute. 21.21 Settima posizione per un coriaceo Fabio Quartararo (Yamaha) a 857 millesimi da Bagnaia, ottava per lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 990 mentre è nono il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 1.170. 21.18 Uno straordinario Francesco Bagnaia ha centrato la ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.27 Si deve accontentare della 14a posizione in griglia Franco Morbidelli (Yamaha Factory), mentre è 16° Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini). Più indietro, nella 18a casella, Michele Pirro (Ducati Factory) che, in questo fine settimana, sostituisce l’infortunato Enea Bastianini, vincitore della gara di un anno fa. 21.24 Decime e undicesime le KTM di Jack Miller e Brad Binder distanti, rispettivamente, 1.192 e 1.215, mentre è solo 12° lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.400 dopo ben due cadute. 21.21 Settima posizione per un coriaceo Fabio Quartararo (Yamaha) a 857 millesimi da, ottava per lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 990 mentre è nono il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 1.170. 21.18 Uno straordinario Francescoha centrato la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Bagnaia e Marini in prima fila! Sprint Race alle 22.00 italiane - - gponedotcom : VIDEO - Terza Sprint Race della stagione ad Austin, su uno dei tracciati più difficili del mondiale. La commentiamo… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Chi partirà davanti a tutti nella Sprint e in gara? IL LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?????? ???? ???? ???????????????? ?????? ???? ?????????????? Sprint alle 22, Gara domani alle 21, tutto LIVE su Sky LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ???????????? ?? ??????????, ???????????? ???? Bagnaia davanti a tutti IL LIVE (-3') ? -

MotoGP, GP Austin: qualifiche alle 17:45, gara sprint alle 22. Tutto LIVE su Sky Sky Sport MotoGP, la gara sprint del GP Usa ad Austin in diretta LIVE Dopo le qualifiche, i piloti della MotoGP tornano in pista alle 22 per la gara sprint (diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8). Bagnaia scatterà davanti a tutti, gra ... MotoGP, LIVE Sprint Race Austin: cronaca diretta minuto per minuto MotoGP: Bagnaia scatta in pole davanti ad Alex Rins, con Luca Marini a completare la prima fila. Alex Marquez segna il 4° tempo davanti a Bezzecchi ed Aleix Espargarò, Quartararo scatta 7° ... Dopo le qualifiche, i piloti della MotoGP tornano in pista alle 22 per la gara sprint (diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8). Bagnaia scatterà davanti a tutti, gra ...MotoGP: Bagnaia scatta in pole davanti ad Alex Rins, con Luca Marini a completare la prima fila. Alex Marquez segna il 4° tempo davanti a Bezzecchi ed Aleix Espargarò, Quartararo scatta 7° ...