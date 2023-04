LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | Bagnaia comanda la Sprint Race | 6° Bezzecchi

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2e Ducati fortissimi e il suo margine è ora vicino ai 3? su Rins, che sta guidando fortissimo con la Honda. Terzo Martin con la Ducati Pramac, mentreha nel mirino Binder, in quinta posizione. -3 Attenzione errore di Alex Marquez! Fuori lo spagnolo, mentreporta a 2.530 il suo margine su Alex Rins e 3.600 su Jorge Martin. Errore di Aleix Espargaro ora quarto a 4.072.ora è sesto a 7.562. -4continua a martellare e porta 1:482 il margine su Aleix Espargaro, mentre Alex Rins insegue a 1.713.è ottavo a 6.555 davanti a Marini. -5va in fuga con la Ducati, portando a 1.230 il proprio margine su Aleix Espargaro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Flo_Alpi : RT @SkySport: Quartararo sprofonda nelle retrovie Bagnaia in testa davanti a Rins e Martin IL LIVE (-3 GIRI) ? - SkySport : RT @SkySport: Quartararo sprofonda nelle retrovie Bagnaia in testa davanti a Rins e Martin IL LIVE (-3 GIRI) ? - SkySport : Quartararo sprofonda nelle retrovie Bagnaia in testa davanti a Rins e Martin IL LIVE (-3 GIRI) ?… - SkySport : ?????????? ???? ?????????????? Caduta di Quartararo IL LIVE (-5 GIRI) - RadioLiveGP : ?? PODCAST IN DIRETTA: MotoGP | GP Americhe 2023 - Commento LIVE Sprint Race su @Spreaker #laradiodeimotori #livegp… -

21.40 - La top10 della classifica mondiale: 1. Bezzecchi 50 2. Bagnaia 41 3. Zarco 35 4. Alex Marquez 33 5. Vinales 32 6. Miller 25 7. Binder 22 8. Martin 22 9. Morbidelli 21 10. Quartararo 18.Dopo le qualifiche, i piloti dellatornano in pista alle 22 per la gara sprint (diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8). Bagnaia scatterà davanti a tutti, grazie a una pole condita dal nuovo record della pista. Tre italiani nelle prime cinque posizioni in griglia: ...La diretta delle qualifiche di Austin Puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio di Austin attraverso il nostro. Il programma Latorna alle 22, orario in cui partirà la terza Sprint del ...

LIVE MotoGP Austin, si corre la Sprint: Bagnaia al comando La Gazzetta dello Sport

Inizia il terzo appuntamento con la Sprint al GP delle Americhe MotoGP: Bagnaia e Ducati vogliono recuperare i punti persi in Argentina ...Ad Austin è in corso la gara sprint, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Bagnaia è scattato davanti a tutti, grazie a una pole condita dal nuovo ...