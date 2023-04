LIVE Moto3, GP Americhe 2023 in DIRETTA: semaforo verde! Parte la P3 (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3 – La cronaca della P2 di ieri 15:43 Fase di studio in queste primissime battute, le condizioni della pista potrebbero compromettere la sessione. 15:42 In pista Ogden, Andrea Migno, Salvador e Artigas 15:40 Non perfette le condizioni della pista, con qualche chiazza d’umido semaforo verde! Parte LA P3! 15:38 Mancano due minuti al semaforo verde. Chi eviterà la Q1? 15:37 Ricordiamo che ieri nella P2 il più veloce è stato Sasaki con 2’16.306. Fenati, Bertelle, Nepa e Rossi hanno ottenuto un piazzamento in top 14. 15:35 Sale la tensione al COTA! ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale– La cronaca della P2 di ieri 15:43 Fase di studio in queste primissime battute, le condizioni della pista potrebbero compromettere la sessione. 15:42 In pista Ogden, Andrea Migno, Salvador e Artigas 15:40 Non perfette le condizioni della pista, con qualche chiazza d’umidoLA P3! 15:38 Mancano due minuti alverde. Chi eviterà la Q1? 15:37 Ricordiamo che ieri nella P2 il più veloce è stato Sasaki con 2’16.306. Fenati, Bertelle, Nepa e Rossi hanno ottenuto un piazzamento in top 14. 15:35 Sale la tensione al COTA! ...

