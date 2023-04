LIVE Moto3, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Bertelle davanti a tutti a quattordici minuti dalla fine (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3 – La cronaca della P2 di ieri 15:59 Intanto dentro anche Riccardo Rossi. 15:58 Andrea Migno gira in 2:21.640, al momento il tempo più veloce. Difficile che provi l’attacco 15:57 Riepiloghiamo la situazione quando mancano tredici minuti alla fine 1 18 M. Bertelle 2:22.429 2 63 S. AZMAN +0.583 3 19 S. OGDEN +0.837 4 16 A. MIGNO +1.146 5 64 M. AJI +1.183 6 80 D. ALONSO +1.995 7 6 R. YAMANAKA +2.249 8 95 C. VEIJER +2.782 9 82 S. NEPA +3.009 10 92 D. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale– La cronaca della P2 di ieri 15:59 Intanto dentro anche Riccardo Rossi. 15:58 Andrea Migno gira in 2:21.640, al momento il tempo più veloce. Difficile che provi l’attacco 15:57 Riepiloghiamo la situazione quando mancano tredicialla1 18 M.2:22.429 2 63 S. AZMAN +0.583 3 19 S. OGDEN +0.837 4 16 A. MIGNO +1.146 5 64 M. AJI +1.183 6 80 D. ALONSO +1.995 7 6 R. YAMANAKA +2.249 8 95 C. VEIJER +2.782 9 82 S. NEPA +3.009 10 92 D. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Moto3 GP Americhe 2023 in DIRETTA: a breve la P3 - #Moto3 #Americhe #DIRETTA: #breve - nicolasavoia : Nel pomeriggio, la MotoGP in diretta su #Tv8 Ore 17.45 qualifiche MotoGP Ore 18.40 Paddock Live Ore 19.30 Paddock L… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il pilota giapponese del Team Intact GP ha preceduto #Masia e #Ortolà - htt… - motograndprixit : #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il pilota giapponese del Team Intact GP ha preceduto #Masia e #Ortolà - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Top Ten italiana per il solo #StefanoNepa - -