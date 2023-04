LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la Q2, caccia alla pole a Austin! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 21.04 I PILOTI PRONTI PER LA Q2 1 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2’10.538 14 2’10.560 9 2’09.385 11 2 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2’10.753 15 0.154 0.154 2’10.526 9 2’09.539 123 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’10.774 14 0.351 0.197 2’10.079 9 2’09.736 8 4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’10.662 14 0.366 0.015 2’09.856 13 2’09.751 95 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2’11.715 13 0.440 0.074 2’10.777 11 2’09.825 10 6 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Ma KALEX 2’11.275 14 0.546 0.106 2’10.856 10 2’09.931 10 7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’10.964 15 0.625 0.079 2’10.361 11 2’10.010 8 8 16 J.ROBERTS ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 21.04 I PILOTI PRONTI PER LA Q2 1 12 F.SALAC CZE QJMOTOR GresiniKALEX 2’10.538 14 2’10.560 9 2’09.385 11 2 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2’10.753 15 0.154 0.154 2’10.526 9 2’09.539 123 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’10.774 14 0.351 0.197 2’10.079 9 2’09.736 8 4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’10.662 14 0.366 0.015 2’09.856 13 2’09.751 95 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2’11.715 13 0.440 0.074 2’10.777 11 2’09.825 10 6 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Ma KALEX 2’11.275 14 0.546 0.106 2’10.856 10 2’09.931 10 7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2’10.964 15 0.625 0.079 2’10.361 11 2’10.010 8 8 16 J.ROBERTS ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, #Arbolino sfida #Acosta e #Canet!… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Giornata da dimenticare per i piloti #SpeedUp #AlonsoLopez e #FerminAldegue… - motograndprixit : #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Giornata da dimenticare per i piloti #SpeedUp #AlonsoLopez e… - nicolasavoia : Nel pomeriggio, la MotoGP in diretta su #Tv8 Ore 17.45 qualifiche MotoGP Ore 18.40 Paddock Live Ore 19.30 Paddock L… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Deludono gli altri italiani - -