LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: scattano le qualifiche, si parte con la Q1 (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP, qualifiche E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 -6 minuti: Dalla Porta rimane in quinta posizione a 598 millesimi ed a 360 dalla quarta posizione che garantisce la Q2. -7 minuti: Bendsneyder migliora ed è primo in 2:10.045 con 11 millesimi su Chantra e 12 su Aldeguer. Quarto Lopez a 238. -8 minuti: Aldeguer si mette al secondo posto a 1 solo millesimi da Chantra, mentre Garcia è sesto a 659 -9 minuti: Tulovic sale in quarta posizione, per il momento i distacchi sono amplissimi -10 minuti: Chantra si porta al comando in 2:10.056 con 391 millesimi su Bendsneyder, cancellato il tempo di Aldeguer. -11 minuti: la Q1 si apre con il tempo di Van De Goorbergh in 2:11.382 ma Aldeguer lo supera in 2:10.488 con Dalla Porta secondo a 446 ... Leggi su oasport

