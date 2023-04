LIVE Moto2 | GP Americhe 2023 in DIRETTA | Arbolino si migliora ed è secondo!

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 17.10, 17.50 E 22.00 16.43 Rimane ancora ai box Pedro Acosta che ha sempre il miglior tempo della classifica combinata. 16.40 Questi i tempi aggiornati di questa sessione: 1 14 T.2:09.939 2 12 F. SALAC +0.306 3 7 B. BALTUS +0.487 4 13 C. VIETTI +0.517 5 96 J. DIXON +1.163 6 22 S. LOWES +1.225 7 75 A. ARENAS +1.318 8 18 M. GONZALEZ +1.383 9 52 J. ALCOBA +1.591 10 64 B. BENDSNEYDER +1.713 16.38 2:09.939! SITONY! 83 millesimo da Acosta. 16.37 Meno di 20 minuti al termine: cominciano a calare i tempi, si va verso il time attack. 16.35 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolasavoia : Nel pomeriggio, la MotoGP in diretta su #Tv8 Ore 17.45 qualifiche MotoGP Ore 18.40 Paddock Live Ore 19.30 Paddock L… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Deludono gli altri italiani - - motograndprixit : #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Deludono gli altri italiani - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il pilota del Team #Aspar ha preceduto #Chantra e #Salac - - motograndprixit : #Moto2 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Il pilota del Team #Aspar ha preceduto #Chantra e #Salac - -

... prove libere 3 MotoGP Ore 17.45: qualifiche MotoGP Ore 18.40: PaddockOre 19.30: PaddockOre 19.45: qualifiche Moto3 Ore 20.40: qualificheOre 21.30: Paddock" Sprint Race Ore ...... warm up Moto3,, MotoGP Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade Ore 17.30: PaddockOre 18: gara Moto3 Ore 19: PaddockOre 19.15: garaOre 20.15: PaddockOre 20.30: Grid Ore 21: ......36 - L'INFERMIERA ASSASSINA TV8 18:45 - Paddock- GP Americhe19:00 - TV8 Sport 19:30 - Paddock- GP Americhe19:45 - Moto3 GP Americhe (Qualifiche)20:45 -GP Americhe ...

LIVE Moto2, GP Americhe 2023 in DIRETTA: P3 e qualifiche, Arbolino sfida Acosta OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle P2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle P3 e delle qualifiche del GP delle Americhe della Moto2. Ad Austin va in ...Moto2 Gp Americhe Austin Prove Libere 2 - Pedro Acosta ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe classe Moto2, terza gara del Motomondiale 2023, in programma al CO ...