LIVE Italia-Irlanda 7-0, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: termina il primo tempo (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:36 Prima frazione equilibrata e ricca di fisicità da una parte e dall’altra. La splendida azione nata dalla mischia ordinata all’alba del 30° minuto ha sbloccato il match con la meta di Stefan. Nel secondo tempo le azzurre dovranno subito accelerare per evitare sorprese. A tra poco! FINE primo tempo 45? – IN AVANTI!!! termina così una intensa ed infinita azione offensiva delle ospiti. In qualche modo l’Italia si salva, chiudendo in vantaggio il primo tempo. 43?- Placcaggio spettacolare di D’Incà che salva la meta. primo tempo che non finisce qui. C’era un fuorigioco delle azzurre, si torna nuovamente alla mischia. Intanto l’arbitro avvisa le atlete di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:36 Prima frazione equilibrata e ricca di fisicità da una parte e dall’altra. La splendida azione nata dalla mischia ordinata all’alba del 30° minuto ha sbloccato il match con la meta di Stefan. Nel secondole azzurre dovranno subito accelerare per evitare sorprese. A tra poco! FINE45? – IN AVANTI!!!così una intensa ed infinita azione offensiva delle ospiti. In qualche modo l’si salva, chiudendo in vantaggio il. 43?- Placcaggio spettacolare di D’Incà che salva la meta.che non finisce qui. C’era un fuorigioco delle azzurre, si torna nuovamente alla mischia. Intanto l’arbitro avvisa le atlete di ...

