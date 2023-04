LIVE Italia-Irlanda 24-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: preziosa vittoria delle azzurre (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:43 Superba la prova di D’Incà, perfetta nelle trasformazioni Sillari. Decisivi i placcaggi della solita Franco, coadiuvata da un’ottima Gai. L’Italia lascia l’ultima posizione del Sei Nazioni femminile. 19:41 Fanno festa le nostre ragazze sulle note di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Pubblico del Lanfranchi che applaude entusiasta. 19:40 vittoria doveva essere, e vittoria è stata. Dopo un primo tempo laborioso, le azzurre di Raineri hanno alzato le marce nella ripresa, superando le avversarie grazie ad una fase offensiva rapida ed efficace. FINE PARTITA: Italia 24 Irlanda 7! 81?- Palla persa dalle ospiti, ed in avanti Italiano. Finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:43 Superba la prova di D’Incà, perfetta nelle trasformazioni Sillari. Decisivi i placcaggi della solita Franco, coadiuvata da un’ottima Gai. L’lascia l’ultima posizione del Sei. 19:41 Fanno festa le nostre ragazze sulle note di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Pubblico del Lanfranchi che applaude entusiasta. 19:40doveva essere, eè stata. Dopo un primo tempo laborioso, ledi Raineri hanno alzato le marce nella ripresa, superando le avversarie grazie ad una fase offensiva rapida ed efficace. FINE PARTITA:247! 81?- Palla persa dalle ospiti, ed in avantino. Finisce ...

