LIVE Italia-Irlanda 17-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: azzurre punite da una meta tecnica (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74?- Stavolta le azzurre riescono ad arginare senza fallo la maul avversaria. C’è il turnover. Respiriamo. 73?- Irlandesi che non mollano, e con coraggio e caparbietà provano a riaprire l’incontro. Intanto crampi per Rigoni. 72?- Sostituzione Italia. C’è il debutto della giovane Ranuccini, che sostituisce una stremata Locatelli. 71?- Italia che torna ad offendere. Brava Tounesi a guadagnare metri con una carica. 70?- Ottima la reazione delle Italiane, che con Locatelli portano un’avversaria oltre la linea laterale. 69?- meta tecnica Irlanda. Troppe le infrazioni in mischia delle azzurre, punite oltremodo dall’arbitro francese di quest’oggi. Non arriva però il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?- Stavolta leriescono ad arginare senza fallo la maul avversaria. C’è il turnover. Respiriamo. 73?- Irlandesi che non mollano, e con coraggio e caparbietà provano a riaprire l’incontro. Intanto crampi per Rigoni. 72?- Sostituzione. C’è il debutto della giovane Ranuccini, che sostituisce una stremata Locatelli. 71?-che torna ad offendere. Brava Tounesi a guadagnare metri con una carica. 70?- Ottima la reazione dellene, che con Locatelli portano un’avversaria oltre la linea laterale. 69?-. Troppe le infrazioni in mischia delleoltremodo dall’arbitro francese di quest’oggi. Non arriva però il ...

