LIVE Italia-Irlanda 17-0, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: il calcio di Sillari arrotonda il punteggio (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68?- Sostituzione Italia. Esce Gai, entra Seye. 67?- Torna a spingere l’Irlanda, che da touch organizza un ottimo raggruppamento, conquistando anche una punizione. 65?- Sostituzione Italia. Fuori Madia, entra Stevanin. 64? – Sillari! Infallibile Michela quest’oggi. Italia 17 Irlanda 0. 63?- Torniamo a guadagnare finalmente metri. Italia che conquista un calcio di punizione. Andiamo giustamente per i tre punti. 61?- Fase del match costellata di errori. Italia che guadagna tre turnover, regalando però in tutte le occasioni palla alle avversarie. 59?- Troppa fretta. Le azzurre recuperano palla, ma Giada Franco non trova sostegno giocando un passaggio lungo a metà ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68?- Sostituzione. Esce Gai, entra Seye. 67?- Torna a spingere l’, che da touch organizza un ottimo raggruppamento, conquistando anche una punizione. 65?- Sostituzione. Fuori Madia, entra Stevanin. 64? –! Infallibile Michela quest’oggi.170. 63?- Torniamo a guadagnare finalmente metri.che conquista undi punizione. Andiamo giustamente per i tre punti. 61?- Fase del match costellata di errori.che guadagna tre turnover, regalando però in tutte le occasioni palla alle avversarie. 59?- Troppa fretta. Le azzurre recuperano palla, ma Giada Franco non trova sostegno giocando un passaggio lungo a metà ...

