LIVE Italia-Irlanda 14-0, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: meta di D’Incà in avvio di secondo tempo (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43?- Molto più facile questa seconda trasformazione per Sillari. Italia che si porta sul 14-0. 42?- metaAAA Italia! Contrattacco micidiale delle Italiane, con Franco e Madia che lanciano la velocissima D’Incà! Italia 12 Irlanda 0. 42?- Touch sbagliata dalle irlandesi, azzurre che possono guadagnare campo. 41?- Drop di Beatrice Rigoni, si ricomincia. secondo tempo 18:36 Prima frazione equilibrata e ricca di fisicità da una parte e dall’altra. La splendida azione nata dalla mischia ordinata all’alba del 30° minuto ha sbloccato il match con la meta di Stefan. Nel secondo tempo le azzurre dovranno subito accelerare ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43?- Molto più facile questa seconda trasformazione per Sillari.che si porta sul 14-0. 42?-AAA! Contrattacco micidiale dellene, con Franco e Madia che lanciano la velocissima120. 42?- Touch sbagliata dalle irlandesi, azzurre che possono guadagnare campo. 41?- Drop di Beatrice Rigoni, si ricomincia.18:36 Prima frazione equilibrata e ricca di fisicità da una parte e dall’altra. La splendida azione nata dalla mischia ordinata all’alba del 30° minuto ha sbloccato il match con ladi Stefan. Nelle azzurre dovranno subito accelerare ...

