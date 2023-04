LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | momento di svolta della quinta partita verso la quarantesima mossa

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:51 E la trova! 36. Te4 compare sullaera. 13:50 Ora lachiave diventa Te4. Nepo però deve ancora trovarla. 13:47 35… Tc8. Che sarebbe stata unagiusta soltanto alla trentaquattresima, ma adesso è sbagliata perché il movimentoDonna viene ristretto in maniera importante a causa proprio del Re in f1. 13:44 Così il noto Grande Maestro e autore inglese Simon Williams: “Dopo aver perso la scorsa, è impressionante il gioco di Nepo oggi. Una delle maggiori problematiche per lui è la capacità di restare forte dopo un cattivo risultato. Sembra che stia rispondendo bene oggi. Che gran match! E non me ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: chi si porterà in vantaggio in gara-5 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:15 Come indica Anish Giri su chess.com (e chess24), opzione interessante per Ding è 12… c4 che punta a bloccare la ...