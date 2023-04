LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | il russo vince in 48 mosse e si riporta avanti per 3-2

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:18 L’appuntamento è dunque per la giornata di domani, sempre alle ore 11:00, con la sesta partita. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 15:17 Sarà necessaria peruna ripresa immediata, visto che la sesta partita andrà a disputarsi nella giornata di domani. 15:16 Iancoglie la seconda vittoria nella sfida iridata e siin vantaggio per 3-2. 15:15 IL NERO ABBANDONA. 15:14ha 24 minuti per arrivare (se ci arriva) alla 60a. 15:11 La continuazione proposta da Sesse per portare al matto in 19 è questa: 48… Re8 49. Th8+ Rd7 50. f7 Txf2 51. Cxf2 d5 52. Rf5 b4 53. cxb4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chess24com : Ian Nepomniachtchi starts 1.e4 in Game 5! - furibish2020 : RT @chess24com: Ian Nepomniachtchi starts 1.e4 in Game 5! - ajedrezenlaplza : RT @chess24com: Ian Nepomniachtchi starts 1.e4 in Game 5! - zazoomblog : LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: ancora Spagnola per la quinta partita -… - miyano_a : RT @chess24com: Ian Nepomniachtchi starts 1.e4 in Game 5! -

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: chi si porterà in vantaggio in gara-5 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:15 Come indica Anish Giri su chess.com (e chess24), opzione interessante per Ding è 12… c4 che punta a bloccare la ...