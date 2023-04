LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | i due arrivano velocemente alla 15a mossa

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:27 Si tratta di una posizione che, pur non essendosi mai verificata, fa parte di un certo pattern di Spagnole che tendono ad avere strutture molto simili. Normalmente qui il Cavallo in d2 segue una traiettoria che lo porta a passare sul lato di Re, ma al momento lachiave, Cf1, non è possibile per la presenza della Torre. 11:24decide per 12… h6, “chiamando” il cambio in f6 che puntualmente avviene. 13. Axf6 Axf6. Poi arriva anche quello in b5: 14. axb5 axb5 15. Cbd2. 11:19può anche evitare il cambio in f6 portando il Cavallo in d7, ma può anche giocare semplicemente h6 per chiamare Nepo a decidere su cosa fare (cioè molto probabilmente proprio ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: chi si porterà in vantaggio in gara-5 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:15 Come indica Anish Giri su chess.com (e chess24), opzione interessante per Ding è 12… c4 che punta a bloccare la ...