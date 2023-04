LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: chi si porterà in vantaggio in gara-5? (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La quarta partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023. 2-2 il punteggio attuale, ed è inutile rimarcare come ogni opzione ora sia aperta. Il cinese alla riscossa. In quel che s’è visto 48 ore fa, con la quarta partita, è stato chiaro che Ding Liren abbia saputo approfittare di un momento in cui Nepomniachtchi non ha saputo vedere qualcosa di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:Il regolamento – Il profilo di– Il profilo di– La quarta partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alladella quinta partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. 2-2 il punteggio attuale, ed è inutile rimarcare come ogni opzione ora sia aperta. Il cinese alla riscossa. In quel che s’è visto 48 ore fa, con la quarta partita, è stato chiaro cheabbia saputo approfittare di un momento in cuinon ha saputo vedere qualcosa di ...

