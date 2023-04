LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: ancora Spagnola per la quinta partita (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 11:10 10… Ca5 11. Aa2 c5 12. Ag5. Quest’ultima mossa si discosta dalla Firouzja-Giri, determinando un piano aggressivo del Bianco e la fine della parte strettamente teorica. 11:07 Spinta tematica, dicevamo, ma lo è più in altre varianti che in questa, nota anche come Anderssen (anzi, soprattutto come Anderssen). Di 10. a4 in questa posizione si ritrova soltanto una Firouzja-Giri giocata alla FTX Crypto Cup 2022 di Miami e vinta dal francese. 11:04 9… Ab7 è la linea scelta da Ding Liren, subito seguita dall’aggressiva 10. a4, una spinta tematica di Nepo. 11:02 Niente di più classico della Spagnola: 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Aa4 Cf6 5. O-O Ae7 6. d3 b5 7. Ab3 d6 8. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:10 10… Ca5 11. Aa2 c5 12. Ag5. Quest’ultima mossa si discosta dalla Firouzja-Giri, determinando un piano aggressivo del Bianco e la fine della parte strettamente teorica. 11:07 Spinta tematica, dicevamo, ma lo è più in altre varianti che in questa, nota anche come Anderssen (anzi, soprattutto come Anderssen). Di 10. a4 in questa posizione si ritrova soltanto una Firouzja-Giri giocata alla FTX Crypto Cup 2022 di Miami e vinta dal francese. 11:04 9… Ab7 è la linea scelta da, subito seguita dall’aggressiva 10. a4, una spinta tematica di Nepo. 11:02 Niente di più classico della: 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Aa4 Cf6 5. O-O Ae7 6. d3 b5 7. Ab3 d6 8. ...

