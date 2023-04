LIVE – Ginnastica artistica, Europei Antalya 2023: finali di specialità (DIRETTA) (Di sabato 15 aprile 2023) La DIRETTA testuale della quinta giornata degli Europei di Antalya 2023 di Ginnastica artistica. Siamo arrivati alla penultima giornata di gare della rassegna continentale, dedicata alle prime finali di specialità: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e anelli. Appuntamento a partire dalle ore 12.30 di oggi, sabato 15 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 12.31 – Si parte con il corpo libero maschile, unica finale in cui lItalia è assente 12.30 – Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA testuale delle finali di ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Latestuale della quinta giornata deglididi. Siamo arrivati alla penultima giornata di gare della rassegna continentale, dedicata alle primedi: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e anelli. Appuntamento a partire dalle ore 12.30 di oggi, sabato 15 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 12.31 – Si parte con il corpo libero maschile, unica finale in cui lItalia è assente 12.30 – Buongiorno e benvenuti allatestuale delledi ...

