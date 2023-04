LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: tocca ad Asia D’Amato e ad Abbadini! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Da adesso in poi vedremo almeno un azzurro in ogni finale! 13:00 Questo il podio del corpo libero maschile: 1.Luke Whitehouse (14.900) 2.Artem Dolgopyat (14.666) 3.Milan Hosseini (14.200) 12:58 Lucas Desanges chiude con 13.366 e deve accontentarsi della settima posizione finale. 12:56 14.666 (D:6.1 E:8.566) per Artem Dolgopyat, l’israeliano è quasi sicuro della medaglia d’argento. 12:55 Doppio teso con due avvitamenti, doppio avvitamento avanti collegato ad un salto teso, due avvitamenti e mezzo collegato ad un doppio raccolto avanti, un avvitamento e mezzo indietro collegato ad un avvitamento e mezzo avanti, Tsukahra avvitato, Tabak con mezzo giro in chiusura. Sarà lotta per l’oro tra Dolgopyat e Whitehouse, sulla carta il britannico dovrebbe restare davanti. 12:53 13.800 e quarta piazza provvisoria per ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:03 Da adesso in poi vedremo almeno un azzurro in ogni finale! 13:00 Questo il podio del corpo libero maschile: 1.Luke Whitehouse (14.900) 2.Artem Dolgopyat (14.666) 3.Milan Hosseini (14.200) 12:58 Lucas Desanges chiude con 13.366 e deve accontentarsi della settima posizione finale. 12:56 14.666 (D:6.1 E:8.566) per Artem Dolgopyat, l’israeliano è quasi sicuro della medaglia d’argento. 12:55 Doppio teso con due avvitamenti, doppio avvitamento avanti collegato ad un salto teso, due avvitamenti e mezzo collegato ad un doppio raccolto avanti, un avvitamento e mezzo indietro collegato ad un avvitamento e mezzo avanti, Tsukahra avvitato, Tabak con mezzo giro in chiusura. Sarà lotta per l’oro tra Dolgopyat e Whitehouse, sulla carta il britannico dovrebbe restare davanti. 12:53 13.800 e quarta piazza provvisoria per ...

