LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Lodadio e le gemelle D'Amato sognano in grande nelle finali di specialità (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:16 Al momento per l'Italia è stato un Europeo trionfale, il bottino recita un oro nella prova a squadre maschile, un argento nella prova a squadre femminile e un bronzo con Alice D'Amato nell'all-around femminile, oggi ci sono svariate possibilità di collezionare ulteriori podi. 12:13 Ad Antalya, dopo i titoli a squadre e quelli all-around è giunto il momento di assegnare, tra oggi e domani, anche quelli delle finali di specialità. 12:10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ginnastica artistica 2023.

