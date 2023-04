LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Asia D’Amato d’argento al volteggio! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Questa la startlist degli anelli: 1.Nikika Simonov 2.Marco Lodadio 3.Eleftherios Petrounias 4.Artur Avetisyan 5.Vahagn Davtyan 6.Sokratis Pilakouris 7.Adem Asil 8.Courtney Tulloch 14.10 Al termine delle due premiazioni toccherà alle ultime due finali di giornata, quella agli anelli e quella alle parallele asimmetriche. 14:07 Asia D’Amato non è completamente soddisfatta, probabilmente il rammarico è per il secondo salto non eseguito alla perfezione, ma c’è solo da applaudire questa ragazza che, ricordiamoci, si era infortunata proprio al volteggio agli ultimi Europei di Monaco. 14:04 Questo invece quello del cavallo con maniglie: 1.Rhys Mc Clenaghan (14.666) 2.Maxime Gentges (14.566) 3.Artur Davtyan (14.266) 14:01 Questo il podio del volteggio ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:13 Questa la startlist degli anelli: 1.Nikika Simonov 2.Marco Lodadio 3.Eleftherios Petrounias 4.Artur Avetisyan 5.Vahagn Davtyan 6.Sokratis Pilakouris 7.Adem Asil 8.Courtney Tulloch 14.10 Al termine delle due premiazioni toccherà alle ultime due finali di giornata, quella agli anelli e quella alle parallele asimmetriche. 14:07non è completamente soddisfatta, probabilmente il rammarico è per il secondo salto non eseguito alla perfezione, ma c’è solo da applaudire questa ragazza che, ricordiamoci, si era infortunata proprio al volteggio agli ultimidi Monaco. 14:04 Questo invece quello del cavallo con maniglie: 1.Rhys Mc Clenaghan (14.666) 2.Maxime Gentges (14.566) 3.Artur Davtyan (14.266) 14:01 Questo il podio del volteggio ...

