LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato d’oro alle parallele asimmetriche, argento al volteggio per Asia D’Amato! (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:05 Elisabeth Seitz chiude con 14.200 e fa scivolare Giorgia Villa in quarta posizione, conquistando la medaglia di bronzo. 15:03 E’ DIETROOOOOOOOOOOOO! MEDAGLIA d’oroOOOOOO PER Alice D’Amato! 15:01 Courtney Tulloch chiude sesto con 14.466 (D:6.2 E:8.266). Medaglia di legno per Marco Lodadio. 14:59 AliceEEEEEEEE D’AmatoOOOOOOO! L’azzurra ottiene un roboante 14.466 (D:6.2 E:8.266) ed è sicura almeno della medaglia d’argento, manca solo Seitz! 14:57 Adem Asil continua nel suo Europeo da sogno, il padrone di casa con 14.933 (D:6.3 E:8.633) prenota il gradino più alto del podio. 14:56 SEMPLICEMENTE DI UN ALTRO LIVELOOOOOOO! Questo esercizio di Alice D’Amato vale ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:05 Elisabeth Seitz chiude con 14.200 e fa scivolare Giorgia Villa in quarta posizione, conquistando la medaglia di bronzo. 15:03 E’ DIETROOOOOOOOOOOOO! MEDAGLIAOOOOOO PER! 15:01 Courtney Tulloch chiude sesto con 14.466 (D:6.2 E:8.266). Medaglia di legno per Marco Lodadio. 14:59EEEEEEEEOOOOOOO! L’azzurra ottiene un roboante 14.466 (D:6.2 E:8.266) ed è sicura almeno della medaglia d’, manca solo Seitz! 14:57 Adem Asil continua nel suo Europeo da sogno, il padrone di casa con 14.933 (D:6.3 E:8.633) prenota il gradino più alto del podio. 14:56 SEMPLICEMENTE DI UN ALTROLOOOOOOO! Questo esercizio divale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2023 in DIRETTA: Lodadio e le gemelle D’Amato sognano in grande nelle finali di s… - PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D'Amato si gioca il podio all-around dalle 15.00 - OA Spo… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato punta al podio nel nome della gemella - -