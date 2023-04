LIVE Frosinone-Inter, Primavera 1: segui la partita in diretta (Di sabato 15 aprile 2023) Frosinone-Inter U19 è l’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023: segui LIVE la partita su Inter-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sfida il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.Inter-news.it/giovanili/LIVE-Frosinone-Inter-campionato-Primavera-1-segui-partita-in-diretta segui ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023)U19 è l’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato1 2022/2023:lasu-News.it con la cronaca testuale aggiornata in, azione per azione. L’Under-19 di Cristian Chivu sfida ilallenato da Giorgio Gorgone. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potrannore latestuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/giovanili/-campionato--1--in-...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Frosinone-Inter, le ufficiali. Nerazzurri nel limbo: 3 punti per dare un senso diverso alla stagio… - tabellamercatob : Tornei #giovani /1 10^ ritorno #Primavera 1 Oggi in campo le due #SerieB #Frosinone e #Cagliari Alle 11.00… - Ftbnews24 : #Cagliari-Frosinone Streaming Gratis: dove vedere la Serie B in Diretta Live #Cagliari, Dirette Live, Frosinone - spaziani_s84341 : Frosinone, al parco Matusa la festa dei 171 anni della Polizia di Stato (VIDEO) - spaziani_s84341 : Frosinone, al parco Matusa la festa dei 171 anni della Polizia di Stato (VIDEO) -