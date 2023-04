LIVE – Fritz-Rublev 7-5 | 1-6 | 2-2 semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 15 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per le semifinali deldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Per la prima volta i due si affrontano sulla terra battuta, che in linea teorica dovrebbe avvantaggiare il tennista russo, ma ormai i progressi effettuat negli ultimi dodici mesi dal californiano sono tali da non poterlo sottovalutare davvero in nessuna occasione. Di americani in grado di raggiungere la finale anon ce ne sono stati molti, e nessuno ci è riuscito negli ultimi trent’anni.proverà a rompere questo digiuno, contro un avversario che ha battuto quattro volte su sei incontri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i ...

13.51 - Tra 10/15 minuti scenderanno in campo Rublev eper la prima semifinale. 13.50 - Si ... Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla direttain cui seguiremo in diretta un sabato importante ...L'inizio del match è previsto dopo la fine dell'altra semifinale, in cui si sfideranno il russo Andrey Rublev (n.6 Atp) e lo statunitense Taylor(n.10 Atp). Di seguito la diretta del ...... dove troverebbe uno tra Taylore Andrey Rublev, due avversari che l'azzurro ha già battuto ... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima ...

ATP Montecarlo e BJK Cup LIVE: Slovacchia-Italia 1-2, Fritz-Rublev in campo Ubitennis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Buongiorno amici di OA Sport. Con ogni probabilità la semifinale tra Sinner e Rune inizierà in ritardo. E’ infatti ancora in corso il doppio tra Krawiet ...Jannik Sinner, alla terza semifinale consecutiva di un Master 1000, vuole la finale all’Atp di Montecarlo. Dall’altra parte Holger Rune, che nei quarti si è sbarazzato di Medvedev ...