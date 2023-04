LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | sabato 15 aprile 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di sabato 15 aprile 2023) Ladell’di15, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Sportface.it non vi lascerà soli e vi proporrà gli aggiornamenti in tempo reale delle due estrazioni: si parte alle ore 20 col gioco del, del quale vi mostreremo passo dopo passo le undici cinquine vincenti, cioè le dieci ruote locali e quella Nazionale, quindi a seguire sarà il momento per il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, compresi numero Jolly e numero Superstar. Infine, ecco le attesedella serata: ilper il “6” è molto alto come sempre. Ecco di seguito ...

...Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - Vai sul link Aggiorna DirettaQui per conoscere i numeri Millionday 15 aprile 2023. Oppure in alto alla pagina, sul pulsante Ultima...... stasera la nuovadel gioco con la cinquina dei numeri estratti in direttasu Italia Sera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, venerdì 14 aprile 2023 Max...Numeri - - L'aggiornamento in tempo reale consente di conoscere i numeri vincenti grazie al... Nell'attesa di conoscere i numeri vincenti concorso 30 all'Eurojackpot in diretta, ...

LIVE - Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, martedì 11 aprile 2023 ... SPORTFACE.IT

Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la caccia alla fortuna. La prima alle 13 e poi, ...Doppia estrazione per continuare la caccia alla fortuna. La prima alle 13 e poi, quella tradizionale, delle 20,30 per provare a mettere a segno il grande colpo milionario: nuovo ...