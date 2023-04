LIVE Elisabetta Cocciaretto-Hrunkacova, Italia-Slovacchia BJKC in DIRETTA: quarto singolare in tempo reale (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Camila Giorgi ha accusato un problema al ginocchio, dunque Tathiana Garbin ha optato per la numero 51 al mondo in campo. 14.25 CONTRORDINE! Saranno Elisabetta Cocciaretto e Viktoria Hrunkacova a scendere in campo in questo quarto singolare! 14.22 Camila ieri è stata davvero straripante con Anna Karolina Schmiedlova, lasciandole soltanto cinque giochi alla sua avversaria. 14.19 In precedenza Jasmine Paolini non è riuscita a chiudere i conti con Anna Karolina Schmiedlova, perdendo al terzo set e ‘costringendo’ la Giorgi a scendere di nuovo in campo. 14.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Viktoria Hrunkacova, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Camila Giorgi ha accusato un problema al ginocchio, dunque Tathiana Garbin ha optato per la numero 51 al mondo in campo. 14.25 CONTRORDINE! Sarannoe Viktoriaa scendere in campo in questo! 14.22 Camila ieri è stata davvero straripante con Anna Karolina Schmiedlova, lasciandole soltanto cinque giochi alla sua avversaria. 14.19 In precedenza Jasmine Paolini non è riuscita a chiudere i conti con Anna Karolina Schmiedlova, perdendo al terzo set e ‘costringendo’ la Giorgi a scendere di nuovo in campo. 14.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alladel match tra Camila Giorgi e Viktoria, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunevenezia : ??Approvato l’utilizzo delle “armi comuni ad impulsi elettrici” per gli agenti della Polizia Locale ??Modifica al R… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'I #baci sono molto intimi e sono un atto culturale. Non nasciamo con l'istinto di baciare. Ma esso ha anche un valore biolo… - 3c4fa77ad753461 : RT @rtl1025: ?? 'I #baci sono molto intimi e sono un atto culturale. Non nasciamo con l'istinto di baciare. Ma esso ha anche un valore biolo… - valeria_frezza : RT @rtl1025: ?? 'I #baci sono molto intimi e sono un atto culturale. Non nasciamo con l'istinto di baciare. Ma esso ha anche un valore biolo… - illica67 : RT @rtl1025: ?? 'I #baci sono molto intimi e sono un atto culturale. Non nasciamo con l'istinto di baciare. Ma esso ha anche un valore biolo… -