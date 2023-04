LIVE Cocciaretto-Hruncakova | Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA | quarto singolare in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Solo un incrocio tra le due, risalente al torneo di Palermo, quando la slovacca si impose per 6-4 3-6 6-3. 14.38 Le due hanno iniziato adesso le fasi di riscaldamento. 14.35 Scendono in campo Elisabettae Viktoria. 14.31 Non cambia invece dall’altra parte l’avversaria, con Viktoria Hrunkacova, conosciuta fino a poche settimane fa come Viktoria Kuzmova, che affronterà Elisabetta. 14.28 Camila Giorgi ha accusato un problema al ginocchio, dunque Tathiana Garbin ha optato per la numero 51 al mondo in campo. 14.25 CONTRORDINE! Saranno Elisabettae Viktoria Hrunkacova a scendere in campo in questo! 14.22 Camila ieri è stata davvero straripante con Anna Karolina Schmiedlova, ...