LIVE Cocciaretto-Hruncakova 3-6, Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA: la slovacca si prende il primo set di potenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-0 primo punto del game per la slovacca.

GAME Cocciaretto, 1-1. Lungo il contropiede della slovacca.

40-30 Quasi un miracolo: altro errore di Hruncakova.

30-30 Stavolta c'è l'errore da parte della slovacca.

15-30 Ancora i muscoli della slovacca: il suo dritto oggi è devastante.

15-15 Non c'è nulla da fare, appena Elisabetta accorcia, Hruncakova attacca a tutto spiano e va sempre a segno.

GAME Hruncakova, 0-1. Gestisce lo scambio come vuole la slovacca, costringendo Cocciaretto a fare il tergicristallo e a sbagliare.

40-15 Altro punto diretto al servizio per Hruncakova.

30-15 Buona prima della ...

