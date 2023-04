LIVE Cocciaretto-Hruncakova 3-6 2-3, Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA: l’azzurra non trova sbocchi per ribaltarla (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Errore da matita rossa di Hruncakova, che sbaglia l’attacco in avvicinamento. GAME Cocciaretto, 3-3! Vincente di rovescio dell’azzurra, che è uscita fuori da una situazione complicatissima. AD-40 Larga di nulla la risposta di Hruncakova. 40-40 Bravissima Elisabetta! Con coraggio, tiene il confronto di rovescio e costringe l’avversaria all’errore! 30-40 Risposta aggressiva di Hruncakova, Cocciaretto non tiene: palla break. 30-30 Stavolta arriva l’errore di dritto della slovacca. 15-30 Gran diagonale di dritto della Hruncakova, Cocciaretto prova a uscirne ma senza successo. 15-15 La prima stavolta è solida, arriva il punto immediato per l’azzurra. 0-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Errore da matita rossa di, che sbaglia l’attacco in avvicinamento. GAME, 3-3! Vincente di rovescio del, che è uscita fuori da una situazione complicatissima. AD-40 Larga di nulla la risposta di. 40-40 Bravissima Elisabetta! Con coraggio, tiene il confronto di rovescio e costringe l’avversaria all’errore! 30-40 Risposta aggressiva dinon tiene: palla break. 30-30 Stavolta arriva l’errore di dritto della slovacca. 15-30 Gran diagonale di dritto dellaprova a uscirne ma senza successo. 15-15 La prima stavolta è solida, arriva il punto immediato per. 0-15 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Cocciaretto-Hruncakova Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA: quarto singolare in tempo reale - #Cocciaretto-H… - OA_Sport : LIVE Cocciaretto-Hrunkacova, Italia-Slovacchia BJKC in DIRETTA: quarto singolare in tempo reale - -