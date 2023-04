LIVE Cocciaretto-Hruncakova 3-6 1-2, Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA: secondo set ancora in equilibrio (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Non c’è modo per mettere in difficoltà la slovacca, che riesce sempre a sprigionare la sua potenza. GAME Hruncakova, 1-2. Se la cava la slovacca. AD-40 Sesto ace per Hruncakova. 40-40 Seconda di servizio che praticamente ‘buca’ la racchetta di Cocciaretto. 30-40 Lungo il rovescio in avanzamento di Hruncakova! Palla break per Cocciaretto! 30-30 Doppio fallo per la slovacca. 30-15 Arriva la prima, e di conseguenza l’errore dell’azzurra. 15-15 Parte lo scambio e stavolta Cocciaretto riesce a salire in cattedra. 15-0 Primo punto del game per la slovacca. GAME Cocciaretto, 1-1. Lungo il contropiede della slovacca. 40-30 Quasi un miracolo: altro errore di Hruncakova. 30-30 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Non c’è modo per mettere in difficoltà la slovacca, che riesce sempre a sprigionare la sua potenza. GAME, 1-2. Se la cava la slovacca. AD-40 Sesto ace per. 40-40 Seconda di servizio che praticamente ‘buca’ la racchetta di. 30-40 Lungo il rovescio in avanzamento di! Palla break per! 30-30 Doppio fallo per la slovacca. 30-15 Arriva la prima, e di conseguenza l’errore dell’azzurra. 15-15 Parte lo scambio e stavoltariesce a salire in cattedra. 15-0 Primo punto del game per la slovacca. GAME, 1-1. Lungo il contropiede della slovacca. 40-30 Quasi un miracolo: altro errore di. 30-30 ...

