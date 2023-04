LIVE Cocciaretto-Hruncakova 3-4, Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA: i break si susseguono, sempre avanti la slovacca (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Hruncakova, 3-5. Fuori il rovescio lungolinea di Cocciaretto. 40-0 Non si gioca sul servizio di Hruncakova, altro ace. 30-0 Ace centrale della slovacca. 15-0 Buonissima seconda di Hruncakova, ingestibile per Cocciaretto. break Hruncakova, 3-4. Il servizio di Elisabetta è poco ficcante e la slovacca lo divora: altro break. 15-40 Emerge ancora la potenza della slovacca, che ha ora due chance per tornare avanti di un break. 15-30 Dritto laser in diagonale per Cocciaretto. 0-30 Altro rovescio muscolare della slovacca, che ha tutto il tempo per lo schiaffo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 3-5. Fuori il rovescio lungolinea di. 40-0 Non si gioca sul servizio di, altro ace. 30-0 Ace centrale della. 15-0 Buonissima seconda di, ingestibile per, 3-4. Il servizio di Elisabetta è poco ficcante e lalo divora: altro. 15-40 Emerge ancora la potenza della, che ha ora due chance per tornaredi un. 15-30 Dritto laser in diagonale per. 0-30 Altro rovescio muscolare della, che ha tutto il tempo per lo schiaffo ...

