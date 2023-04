LIVE Cocciaretto-Hruncakova 2-1 | Italia-Slovacchia 2-1 BJKC in DIRETTA | si mantiene il ritmo dei servizi

(Di sabato 15 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 2-1. L’azzurra rischia di complicarsi la vita con il dropshot, ma la sua avversaria sbaglia il contropiede. 40-15 Scambio gestito in maniera perfetta dall’azzurra, il recupero difinisce fuori. 30-15 Buona prima di. 15-15 Back di rovescio dellache finisce oltre le righe di campo. 0-15 Doppio fallo di Elisabetta. GAME, 1-1. Altro dritto profondo dell’ex numero 43 al mondo. 40-15 Altra buona prima della slovacca. 30-15non riesce a gestire il dritto avversario. 15-15 Arriva il primo ace della slovacca. 0-15 Fuori il rovescio della. GAME, 1-0. Scambio lungo, poi il nastro fa morire ...

SEGUI ILCALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E DIRETTA La sfida trae Hurncakova andrà in scena oggi, sabato 15 aprile , come secondo match a partire dalle ore 12:00 . La diretta televisiva ...La ventenne russa è stata sconfitta questa settimana in semifinale al WTA 125 di San Luis Potosi da Elisabetta, protagonista del derby in finale proprio contro "Sarita".SCORE ORDINE ......ROSSA Ad aprire la parentesi sulla terra battuta europea sarà il Millennium Estoril Open (da ... reduce dai quarti raggiunti a Miami ed Elisabetta. Per ritrovare il rosso della terra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Le due hanno iniziato adesso le fasi di riscaldamento. 14.35 Scendono in campo Elisabetta Cocciaretto e Viktoria Hruncakova. 14.31 Non cambia invece dal ...BJK Cup | Italia-Slovacchia, Elisabetta Cocciaretto affronterà Viktoria Hruncakova (ex Kuzmova) nel quarto match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...