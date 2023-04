LIVE – Cesena-Vis Pesaro, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 15 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Cesena-Vis Pesaro, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Per i romagnoli al Manuzzi potrebbe non bastare nemmeno la vittoria per tenere aperto il discorso promozione DIRETTA, ma i tre punti devono essere imperativo categorico per non lasciare nulla di intentato. A caccia di punti salvezza i marchigiani, chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17.30 di sabato 15 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Cesena-Vis Pesaro ore 17.30 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ladi-Vis, match valido per la trentasettesima giornata di. Per i romagnoli al Manuzzi potrebbe non bastare nemmeno la vittoria per tenere aperto il discorso promozione, ma i tre punti devono essere imperativo categorico per non lasciare nulla di intentato. A caccia di punti salvezza i marchigiani, chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17.30 di sabato 15 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH-Visore 17.30 SportFace.

