LIVE – Bari-Como 1-2 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 15 aprile 2023) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata di. Al San Nicola i lombardi si ritrovano a essere ancora arbitri della corsa al secondo posto, stavolta affrontano i pugliesi in gran forma ma gli ospiti cercano gli ultimi punti salvezza con uno sguardo alla zona playoff. I galletti vogliono sognare la promozione, chi vincerà? Si parte alle ore 14 di sabato 15 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Benali, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira A disp.: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Morachioli, ...

Le probabili formazioni di- Como(4 - 3 - 1 - 2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, ... Helbiz, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart ...I biancorossi, nel turno pasquale, hanno perso di misura contro il. All'andata finì 2 - 2. A ... Helbiz, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne ...Il match sarà visibile in streaming anche da Helbize in pay - per - view da OneFootball. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su...

Bari - Como 1-2: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

PRIMO TEMPO 25' Si riprende a giocare solamente adesso. Palla tra i piedi dei calciatori di Scurto. 23' Gioco fermo, ne approfittano le due squadre per abbeverarsi. 22' ...PRIMO TEMPO 3' GOOOOOOOOOL TORO! Dell'Aquila la mette dove il portiere non può arrivare, Toro in vantaggio. 2' CALCIO DI RIGORE TORO! Njie in area su dormita della ...