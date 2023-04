Liti, schiamazzi e risse continue: birreria chiusa per quindici giorni (Di sabato 15 aprile 2023) Sorisole. Locale chiuso per quindici giorni dopo i ripetuti interventi dei carabinieri. La notifica, a firma del Questore di Bergamo, è arrivata nella giornata di oggi, sabato 15 aprile, per “La birreria sul provinciale”, il bar che si trova a Sorisole, in via Marconi e la misura ne impone la chiusura dal 15 al 29 aprile. A determinare la decisione una serie di interventi ripetuti nel tempo e di segnalazioni fatte anche dai residenti che abitano nella zona del locale a causa di risse, Litigi e schiamazzi notturni, oltre all’episodio dell’esplosione di una bomba carta avvenuta nelle immediate vicinanze. Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023) Sorisole. Locale chiuso perdopo i ripetuti interventi dei carabinieri. La notifica, a firma del Questore di Bergamo, è arrivata nella giornata di oggi, sabato 15 aprile, per “Lasul provinciale”, il bar che si trova a Sorisole, in via Marconi e la misura ne impone la chiusura dal 15 al 29 aprile. A determinare la decisione una serie di interventi ripetuti nel tempo e di segnalazioni fatte anche dai residenti che abitano nella zona del locale a causa digi enotturni, oltre all’episodio dell’esplosione di una bomba carta avvenuta nelle immediate vicinanze.

