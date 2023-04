Lite Mané-Sané, presidente Bayern Monaco: “Incidente che non può essere tollerato” (Di sabato 15 aprile 2023) “Quello che è successo dopo la partita di Manchester non deve essere tollerato. Mané è stato punito di conseguenza. La multa gli fa male, anche con il suo stipendio”. Lo ha dichiarato il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, al quotidiano Bild. “Lui e Sané hanno discusso delle cose. Un simile Incidente può forse funzionare come un temporale rinfrescante”, ha detto Hainer, e ha aggiunto che Mané si è scusato con la squadra. Il calciatore senegalese è stato sospeso per la partita odierna della squadra bavarese dopo ave colpito il compagno di squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) “Quello che è successo dopo la partita di Manchester non deveè stato punito di conseguenza. La multa gli fa male, anche con il suo stipendio”. Lo ha dichiarato ildel, Herbert Hainer, al quotidiano Bild. “Lui ehanno discusso delle cose. Un similepuò forse funzionare come un temporale rinfrescante”, ha detto Hainer, e ha aggiunto chesi è scusato con la squadra. Il calciatore senegalese è stato sospeso per la partita odierna della squadra bavarese dopo ave colpito il compagno di squadra. SportFace.

Bayern, la lite Manè - Sanè svelata dalla talpa che in 13 anni nessuno ha mai scovato 'Sarebbe bello se le cose che capitano nello spogliatoio restassero lì dentro', ha affermato il tecnico, riferendosi al pugno che Mané ha rifilato a Sané. L'episodio è grave, ma è avvenuto a porte ... Il Bayern esclude Mané dopo la lite con Sané in Champions AGI - Il Bayern Monaco ha escluso Sadio Mané dai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per la lite con il compagno di squadra Leroy Mané al termine della partita di Champions League persa 3 - 0 a Manchester con il City. L'annuncio sul sito del club bavarese fa riferimento proprio alla 'cattiva ... Polveriera Bayern Monaco: Manè tira un pugno a Sanè ... infatti, sarebbe scattata una violenta lite tra Sadio manè e Leroy Sanè, la quale avrebbe visto il ... Polveriera Bayern Monaco - Questo il comunicato del club: 'Sadio Mané, 31 anni, non farà parte ... 'Sarebbe bello se le cose che capitano nello spogliatoio restassero lì dentro', ha affermato il tecnico, riferendosi al pugno cheha rifilato a Sané. L'episodio è grave, ma è avvenuto a porte ...AGI - Il Bayern Monaco ha escluso Sadiodai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per lacon il compagno di squadra Leroyal termine della partita di Champions League persa 3 - 0 a Manchester con il City. L'annuncio sul sito del club bavarese fa riferimento proprio alla 'cattiva ...... infatti, sarebbe scattata una violentatra Sadio manè e Leroy Sanè, la quale avrebbe visto il ... Polveriera Bayern Monaco - Questo il comunicato del club: 'Sadio, 31 anni, non farà parte ... Bayern, la lite Manè-Sanè svelata dalla talpa che in 13 anni nessuno ha mai scovato La Gazzetta dello Sport