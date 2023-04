L'Italia delle gemelle D'Amato conquista l'oro agli Europei (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Mai come questa volta la citazione calza alla perfezione: 'Alice nell'Europa delle meraviglie'. Alice D'Amato non è 'solo' la nuova campionessa europea alle parallele asimmetriche ma la prima ginnasta Italiana ad aver vinto l'oro continentale in questa specialità. Prima di oggi la ventenne atleta genovese delle Fiamme Oro aveva conquistato il bronzo nel 2019 a Stettino e l'argento a Monaco di Baviera nell'agosto scorso. A due passi dalle spiagge della costa Turchese, in quell'Antalya capitale del turismo internazionale e luogo d'incontro di tante culture, Alice ha vinto con il nuovo personale di punti, 14.446 lasciandosi alle spalle la britannica Rebecca Downie con 14.233 punti e la campionessa uscente, la tedesca Elisabeth Seitz 14.200. Secondo quarto posto consecutivo a livello europeo per ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Mai come questa volta la citazione calza alla perfezione: 'Alice nell'Europameraviglie'. Alice D'non è 'solo' la nuova campionessa europea alle parallele asimmetriche ma la prima ginnastana ad aver vinto l'oro continentale in questa specialità. Prima di oggi la ventenne atleta genoveseFiamme Oro avevato il bronzo nel 2019 a Stettino e l'argento a Monaco di Baviera nell'agosto scorso. A due passi dalle spiagge della costa Turchese, in quell'Antalya capitale del turismo internazionale e luogo d'incontro di tante culture, Alice ha vinto con il nuovo personale di punti, 14.446 lasciandosi alle spalle la britannica Rebecca Downie con 14.233 punti e la campionessa uscente, la tedesca Elisabeth Seitz 14.200. Secondo quarto posto consecutivo a livello europeo per ...

