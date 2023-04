L’Isola dei Famosi 2023, ecco chi sono i conduttori del format “Isola Party” (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) L’Isola dei Famosi, ecco chi condurrà il format “Isola Party” in onda su Mediaset Infinity dal 17 aprile L’Isola dei Famosi, partirà ufficialmente il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. La 17esima edizione ha preso forma ed è pronta a regalare ai telespettatori una nuova e scoppiettante edizione. Alla conduzione torna Ilary Blasi e in studio sarà affiancata da due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In collegamento direttamente dall’Honduras invece c’è l’inviato Alvin. Leggi anche –> Luca Salatino, “Soraia vista con un altro uomo”: la segnalazione Isola Party: ecco chi sono i co-conduttori di questa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023)deichi condurrà il” in onda su Mediaset Infinity dal 17 apriledei, partirà ufficialmente il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. La 17esima edizione ha preso forma ed è pronta a regalare ai telespettatori una nuova e scoppiettante edizione. Alla conduzione torna Ilary Blasi e in studio sarà affiancata da due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In collegamento direttamente dall’Honduras invece c’è l’inviato Alvin. Leggi anche –> Luca Salatino, “Soraia vista con un altro uomo”: la segnalazionechii co-di questa ...

L'ex Suor Cristina in bikini a L'Isola dei Famosi Ecco che costume indosserà C'è chi si è posto il problema e chi mente, Cristina Scuccia - per tutti l'ex Suor Cristina della tv - indosserà il bikini a L'Isola dei Famosi Questa domanda le è stata posta anche a lei dal Corriere della Sera e la risposta è stata: no. Bestseller di Amazon Nonostante le titubanze, Cristina Scuccia è abituata agli show ... C'è chi si è posto il problema e chi mente, Cristina Scuccia - per tutti'ex Suor Cristina della tv - indosserà il bikini aFamosi Questa domanda le è stata posta anche a lei dal Corriere della Sera e la risposta è stata: no. Bestseller di Amazon Nonostante le titubanze, Cristina Scuccia è abituata agli show ...