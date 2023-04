Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Real Madrid, contatti per soffiare un colpo al Barcellona: Il Real Madrid prova lo sgambetto al Barcellona: secondo… - sportli26181512 : Lipsia, Rose sul rinnovo di Dani Olmo: 'Farò di tutto per far capire al club quanto sia importante': Marco Rose spe… -

Commenta per primo Il Real Madrid prova lo sgambetto al Barcellona: secondo Relevo , i blancos hanno avviato i contatti perOlmo delCommenta per primo Marco Rose spera di convincereOlmo a rimanere alanche oltre l'attuale scadenza del suo contratto, il 2024. Il tecnico si è così espresso sul fantasista spagnolo: 'Conosce la mia opinione, lo supportiamo su tutto. Sa ...Nelsono assenti Schlager, Nkunku, Poulsen e Gulacsi, ma in compenso rientraOlmo . Nel Borussia è in dubbio il centravanti Haller , mentre non ci saranno né Adeyemi né lo squalificato ...

Lipsia, Dani Olmo sul suo futuro: 'Qui sto bene, ma...' Calciomercato.com

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Augsburg, match di Bundesliga: per i primi, ci sarà il tridente dei sogni dal 1', come Beljo per i secondi ...Secondo quanto riportato da Relevo, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Dani Olmo, trequartista in forza al Lipsia. La società tedesca avrebbe formulato al calciatore una proposta di rinnovo per ...