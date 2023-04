L’ipotesi dei «suicidio per vendetta» dietro la morte della moglie dell’ex medico Virtus. Il gip: «Farneticante» (Di sabato 15 aprile 2023) Il tempo passa e nuovi dettagli emergono sul caso di Isabella Linsalata e suo marito Giampaolo Amato, l’ex medico della Virtus 64enne di Bologna che avrebbe ucciso la consorte somministrandole un mix letale di farmaci. Midazolam per sedarla, e poi Sevoflurano, potente anestetico: questa la combinazione, ricostruisce l’edizione locale bolognese di Repubblica, che avrebbe dato vita all’«arma del delitto». Tanto letale quanto subdola: solo qualcuno con una profonda conoscenza scientifica avrebbe potuto elaborarla. E rintracciarla. Infatti solo l’autopsia, richiesta dai figli anche per rintracciare eventuali problemi genetici ereditari, ha permesso di intuire quanto accaduto. Amato respinge ogni accusa, e continua a proclamarsi innocente. Non solo: è stata avanzata anche L’ipotesi del «suicidio per ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Il tempo passa e nuovi dettagli emergono sul caso di Isabella Linsalata e suo marito Giampaolo Amato, l’ex64enne di Bologna che avrebbe ucciso la consorte somministrandole un mix letale di farmaci. Midazolam per sedarla, e poi Sevoflurano, potente anestetico: questa la combinazione, ricostruisce l’edizione locale bolognese di Repubblica, che avrebbe dato vita all’«arma del delitto». Tanto letale quanto subdola: solo qualcuno con una profonda conoscenza scientifica avrebbe potuto elaborarla. E rintracciarla. Infatti solo l’autopsia, richiesta dai figli anche per rintracciare eventuali problemi genetici ereditari, ha permesso di intuire quanto accaduto. Amato respinge ogni accusa, e continua a proclamarsi innocente. Non solo: è stata avanzata anchedel «per ...

